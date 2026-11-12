Non sarà certo il calembour proposto nel titolo del post - un mero gioco di parole - a smuovere il Presidente Marotta da quella ferrea posizione espressa in un'intervista a Rotterdam: "La quinta punta non s'ha da acquistare". Nonostante la coincidenza che quel termine sia francese come la nazionalità di Thuram ed il paese di nascita di Bonny, solo da poco naturalizzato ivoriano. Ossia i 2 infortunati nerazzurri nello stesso, già striminzito, reparto.

Bastasse allora uno stratagemma del genere a caldeggiare un rimedio idoneo per tamponare l'mprovvisa emergenza in attacco, si sarebbe già a buon punto. Ed invece, considerando anche la natura della faccenda - diventata quasi grottesca per non averci pensato prima che deflagrasse - si resta convinti che tanto meno servirebbe, 'in alternativa', una pur accorata lettera. Eppure non si fa peccato anche solo ad immaginarla...

Magari proprio una missiva ispirata ad una delle pellicole più iconiche di 2 fra i massimi rappresentanti della commedia all'italiana. Fra "Totò, Peppino e la malafemmina" ed un fantasmagorico sequel pallonaro intitolato "Lautaro, Pio e la malasorte" sussisterebbero 'appena' lo switch radicale dei 3 protagonisti ed un ribaltamento della trama.

"Quisquilie', avrebbe magari ironizzato il principe De Curtis. Infatti l'intento della lettera da indirizzare al massimo dirigente del club nerazzurro sarebbe opposto a quello descritto nella sceneggiatura del film originale: riallacciare una 'relazione pericolosa' con il potenziale figliol prodigo Icardi anziché adoperarsi per farne interrompere una di altro genere. Ma per tutto il resto, similitudini e 'coincidenze' non difetterebbero affatto fra le 2 vicende. A partire da:

1) Soprattutto la location della 'petizione' sarebbe al di sopra di ogni sospetto: la città di Milano;

2) Il tenore accorato dell'appello potrebbe risultare altrettanto garantito, dunque credibile;

3) Poi, certo, si tratterebbe di inquadrare la causa scatenante della clamorosa iniziativa con una parola diversa, ma provvista della medesima matrice ortografica: la 'mala-sorte' anziché la 'mala-femmina';

4) Così come, nella realtà contemporanea spiccherebbe un evento tutt'altro che collaterale come la 'morìa': delle punte anziché delle vacche... Ma non farebbe una grinza: entrambe le categorie si muovono sui campi, anche se inseriti in contesti ambientali differenti;

5) Doveroso poi rammentare al destinatario della lettera che il Triplete - ipse dixit - sarebbe il massimo obiettivo nerazzurro a cui ambire, dunque da perseguire in qualsiasi modo: giusto una laurea che - come quella citata nel film - imporrebbe di "tenere la testa al solito posto, cioè... sul collo" (cit.);

6) Giudizioso infine abbondare nella lettera in segni di interpunzione come un "punto e un punto e virgola": sarebbe un modo per evitare la diceria di sembrare PROVINCIALI (nel senso di essere "tirati"). Dunque con un'altra 'sfumatura' rispetto a quella di 'lotta e non di solo governo' auspicata in campo dal tecnico Chivu.

Insomma, ora mancherebbe solo che i 2 attaccanti nerazzurri superstiti, Lautaro e Pio - che sono loro "medesimo di persona" (cit.) come i fratelli Caponi - si mettessero eventualmente di buzzo buono e con uno smartphone di ultimissima generazione (al posto di "carta, calamaio e penna"...) cominciassero, il primo, a dettare la mail da inviare al presidente Marotta ed il secondo a digitarla sulla tastiera del cellulare. Con la sottoscrizione in calce alla stessa che potrebbe essere solo quella della punta argentina, visto che ha appena lanciato la sua nuova firma con una grafica stilizzata. Quale allora migliore occasione! Al tempo di Totò e Peppino, a Lautaro sarebbe bastato, semmai, vantare solo una bella calligrafia da scrivano...

Ora, volendo (tentare di) affrontare seriamente la questione della eventuale candidatura di Icardi come quinta punta nerazzurra, si fa una doverosa premessa. Non occorre star qui a rivangare, enumerandole, le malefatte all'Inter del puntero argentino e quelle, per lo più televisive, della 'sua' Wanda.

Soprattutto perché memori dei lasciti nerazzurri di tutti quegli ex juventini che, per dire, hanno fatto magari terra bruciata - al loro arrivo a Milano, tipo Lippi - di bandiere nerazzurrre come Bergomi e Pagliuca, oppure si sono permessi di umiliare altri giocatori. Un nome su tutti? Beh, quello di Roberto Baggio, che pur al tecnico viareggino aveva salvato il fondoschiena nello spareggio contro il Parma per l'accesso alla Champions del 1999-00. E Tardelli, con il retaggio di quell'ignominioso esito tennistico di un derby casalingo del 2001 (col sottoscritto presente)? Per non dimenticare lo spudorato Cuadrado perennemente infortunato che ha dichiarato solo qualche giorno fa - rubando le parole di bocca all'utenza nerazzurra - di essersi pentito di essere andato all'Inter, "ferendo, pur involontariamente, il mondo bianconero".

Ci si potrebbe fermare qui nel rimembrare talune scelte nefaste operate dal management nerazzurro, ma per tagliare la testa al toro, basterà forse integrare i ricordi con un ritorno materializzatosi per davvero. Nessun tifoso o appassionato interista dovrebbe dubitare del fatto che la nomea di peggior 'figliol prodigo' che storia nerazzurra annoveri non possa che essere attribuita a Roy Hodgson. Ossia quel tecnico inglese che il Presidente Moratti richiamò sulla panchina dell'Inter dopo che, nel precedente rapporto di 2 anni prima, costui l'aveva convinto a commettere la dabbenaggine di cedere un certo Roberto Carlos. Regalando così al Real Madrid almeno 11 anni di carriera 'galactica' di un terzino brasiliano - con un sinistro al fulmicotone - che il sottoscritto (scusate la parentesi personale) aveva avuto il privilegio, da abbonato dell'epoca, di veder esordire e segnare in quel famoso Inter-L.R.Vicenza 1-0 del 1995.

Viste allora le riserve su Mosconi e Lavelli palesate da Chivu nell'ultimo derby con un'Inter debilitata, NON fare troppo gli schizzinosi con Icardi sarebbe solo cosa buona e giusta. Previe, ovviamente, le doverose verifiche di natura fisica sul giocatore e gli ammonimenti comportamentali ad un soggetto 'dewandanarizzato', pena la risoluzione immediata del contratto semestrale.

Altro che vedove (inconsolabili) di Maurito: CARPE DIEM, Beppe!

Orlando Pan