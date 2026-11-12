Il futuro di Simone Inzaghi sulla panchina dell'Al Hilal passa dai risultati delle prossime otto partite. Secondo quanto riportato da 365Scores, il club saudita avrebbe legato il rinnovo del contratto dell'allenatore italiano al rendimento della squadra nel prossimo ciclo di impegni.

La partita contro l'Al Nassr viene indicata come uno degli appuntamenti più importanti, se non il principale, per orientare le valutazioni della dirigenza sul futuro del tecnico piacentino.

Secondo l'indiscrezione, non sono previsti colloqui per il rinnovo prima di gennaio 2027. L'Al Hilal vuole dunque valutare attentamente il rendimento della squadra prima di sedersi al tavolo delle trattative. Le prossime settimane saranno quindi decisive per Inzaghi, chiamato a convincere il club sul campo e a conquistarsi la conferma alla guida della formazione saudita. Il suo futuro resta legato ai risultati.

Sezione: Ex nerazzurri / Data: Gio 12 novembre 2026 alle 16:34
Raffaele Caruso / Twitter: @raffaelecaru
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Raffaele Caruso
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Raffaele Caruso
Giornalista pubblicista e social media. L'Inter è la mia passione, ma anche il mio lavoro. Scrivo e mi occupo dei social, dal lunedì al venerdì su YouTube e nel Salotto di FcInterNews.