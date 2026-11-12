Guy Stéphan, assistente di Didier Deschamps, ha vissuto l'esperienza di San Siro con l'Olympique Marsiglia e, naturalmente, con la Nazionale francese. Interpellato da Eurosport in tal senso, ha riavvolto il nastro dei ricordi focalizzandosi su due in particolare. "Ho due bellissimi ricordi di quel periodo. Il primo è la partita di ritorno degli ottavi di finale di Champions League: Inter-OM, con quell'improbabile gol di Brandao che ci qualificò ai quarti. Avevamo vinto l'andata al Vélodrome (1-0, gol di André Ayew). Il ritorno era difficile; eravamo sotto pressione. E poi ci fu quel lungo rinvio che atterrò leggermente sulla schiena di Brandao, permettendogli di controllare la palla con precisione. Con un tiro di sinistro, segnò. Ricordo ancora, dopo la partita, che l'Inter ottenne un rigore, con l'espulsione di Steve Mandanda, ma non importò (l'Inter allenata da Claudio Ranieri vinse 2-1 ma non bastò per qualificarsi). Ci qualificammo lì, con il pubblico di San Siro che ruggiva; si sentiva la pressione. Ma, ovviamente, quando segnammo, li calmò decisamente".
La Nations League
L'altro ricordo è la finale di Nations League del 2021, vinta contro la Spagna di Luis Enrique. Questo dimostra che a volte possiamo battere la Spagna... Abbiamo vinto 2-1, con una difesa a tre, Pogba, Griezmann... È arrivata dopo un Euro 2020 un po' deludente, dove siamo stati eliminati dalla Svizzera (agli ottavi di finale, ai rigori, ndr). Tre mesi dopo, siamo riusciti a tornare sulla giusta strada".
Fabio Costantino / Twitter: @F79rc
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