L'Inter vuole continuare a correre e per fare questo domani sera alle 18 a San Siro i nerazzurri devono imporsi sul Como. Un dato storico lo riferisce Opta, che riporta che nel 1950 il Biscione perse la prima gara casalinga in A contro il Como, vincendo poi le successive 14 partite contro ilariani, mantenendo la porta inviolata in otto delle ultime nove. Solo Fiorentina e Milan hanno registrato una striscia di acuti più lunga contro una singola avversaria in A.