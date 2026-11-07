L'Inter vuole continuare a correre e per fare questo domani sera alle 18 a San Siro i nerazzurri devono imporsi sul Como. Un dato storico lo riferisce Opta, che riporta che nel 1950 il Biscione perse la prima gara casalinga in A contro il Como, vincendo poi le successive 14 partite contro ilariani, mantenendo la porta inviolata in otto delle ultime nove. Solo Fiorentina e Milan hanno registrato una striscia di acuti più lunga contro una singola avversaria in A.

Sezione: Stats / Data: Sab 07 novembre 2026 alle 22:11
Niccolò Anfosso
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Niccolò Anfosso
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Niccolò Anfosso
Giornalista pubblicista nato nel 2000. Laureato con il massimo dei voti in Scienze della comunicazione. Cresciuto a pane, sport e libri. Alla continua ricerca della perfezione