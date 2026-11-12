Lionel Scaloni continuerà a guidare l'Argentina fino ai Mondiali del 2030. Il commissario tecnico dell'Albiceleste, 48 anni, ha ufficialmente prolungato il contratto con la Federazione argentina, in scadenza il prossimo dicembre, mettendo così fine alle incertezze sul proprio futuro. Una scelta nel segno della continuità per l'allenatore che ha riportato l'Argentina sul tetto del mondo nel 2022, conquistando il titolo in Qatar, e l'ha successivamente condotta al secondo posto nell'edizione del 2026. Scaloni si prepara dunque ad affrontare il terzo Mondiale consecutivo sulla panchina della Nazionale, con l'obiettivo di confermare l'Albiceleste ai vertici del calcio internazionale.

Argentina, Tapia annuncia l'accordo: "Un giorno speciale". Scaloni ringrazia

A comunicare ufficialmente il rinnovo è stato il presidente della Federazione argentina, Claudio "Chiqui" Tapia, durante una conferenza stampa. "Questo è un giorno davvero speciale per tutta la famiglia del calcio argentino. Annunciamo il rinnovo del contratto di Lionel Scaloni come commissario tecnico della nazionale argentina", ha dichiarato il numero uno federale. Soddisfazione anche da parte dell'allenatore, che ha ringraziato la dirigenza per la fiducia dimostrata. "Ringrazio il presidente e tutti i membri della Federazione calcistica argentina per la fiducia riposta in me; è quello che tutti noi desideravamo", ha spiegato Scaloni. Il nuovo accordo accompagnerà dunque l'Argentina fino alla Coppa del Mondo del 2030, che si disputerà principalmente tra Spagna, Portogallo e Marocco, con alcune partite celebrative ospitate anche da Argentina, Uruguay e Paraguay.