Una vittoria importante con la maglia azzurra e un sogno da coltivare in nerazzurro. Matteo Lavelli, attaccante dell'Inter, è intervenuto ai microfoni di Sportitalia dopo il successo per 1-0 dell'Italia Under 20 contro il Portogallo, nella sfida valida per l'Elite League. Il giovane centravanti ha sottolineato soprattutto l'atteggiamento mostrato dagli azzurrini, capaci di conquistare tre punti al termine di un incontro particolarmente combattuto. "È stata una gara sicuramente impegnativa, ce l'aspettavamo, però siamo riusciti ad avere la giusta cattiveria, quindi alla fine l'abbiamo portata a casa e siamo contenti", ha dichiarato.
L'attaccante ha poi parlato del proprio futuro, ribadendo la volontà di proseguire il percorso di crescita con l'Inter e provare a conquistarsi un posto in prima squadra. "Io sono sotto contratto con l'Inter, quindi faccio questo percorso sperando di arrivare il più in alto possibile e ad oggi sono molto contento". Tra i suoi principali punti di riferimento c'è Francesco Pio Esposito, che dopo le esperienze in Serie B è riuscito a imporsi nella formazione di Cristian Chivu e a conquistare spazio anche in Nazionale maggiore. "Sicuramente mi ispiro molto a lui, ha fatto un percorso splendido, gavetta in giro per la Serie B e ad oggi è uno degli attaccanti più importanti dell'Inter e della Nazionale, quindi sicuramente mi ispiro molto a lui", ha spiegato Lavelli.
Nelle ultime settimane il giovane attaccante ha avuto l'opportunità di lavorare con la prima squadra, un'esperienza che rappresenta un passaggio importante nel suo percorso. Alla domanda su come stia vivendo questo periodo, Lavelli ha risposto con entusiasmo, confermando la propria disponibilità a dividersi tra il gruppo di Chivu e l'Inter Under 23. "Bellissime, io sono a disposizione della Prima Squadra fin quando serve, e poi se c'è da scendere con l'U23 sarò altrettanto a disposizione".
Autore: Ludovica Ferrante
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