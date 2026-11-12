Ex campione del Milan degli Invincibili, ex CT della Nazionale e oggi allenatore in attesa di chiamata: Roberto Donadoni, che stasera guarderà Italia-Francia, ha rilasciato un'intervista a Libero in cui tratta diversi temi, compresi quelli legati al campionato:

Italia-Francia. Stasera si gioca a San Siro. Sensazioni, Roberto?

"Di tristezza ma non per la partita, San Siro è lo stadio dove ho vissuto per anni. In campo e negli spogliatoi. Pensare che verrà abbattuto mi fa male".

Da CT lei venne eliminato ai quarti di finale degli Europei 2008 ai rigori. Si ricorda chi segnò quello decisivo?

"No".

Fabregas...

"Ah, me l’ero scordato. Già allora era incisivo come lo è adesso alla guida del suo Como".

Osservandoli in Champions, i lariani ormai sono una certezza.

"Davvero. Fabregas lo allena bene, ma va ricordato che in questo è supportato da un club potente economicamente. Oggi nel calcio è un dettaglio fondamentale".

L’Inter come può perdere questo scudetto?

"È la squadra più forte, ma deve prendere meno gol. Mi riallaccio al discorso di prima: quando ho visto Esposito fare pure il terzino col Como, ho capito che il gruppo c’è malgrado gli inciampi".

E il suo Milan zoppicante?

"Ne fa una sì e una no. Se però trova la continuità nel gioco, può recuperare certezze e andare in Champions".

La Roma gioca il calcio più spettacolare?

"Beh sì, la squadra ha ora assimilato le direttive di Gasperini che ha finalmente i giocatori giusti per le proprie idee tattiche".