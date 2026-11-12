Il Ministro per lo Sport Andrea Abodi, ai microfoni di Sky Sport, ha parlato di quanto sta accadendo in FIGC e delle prossime elezioni federali previste per per il 14 dicembre.

"Il tema è fare sempre tesoro delle sconfitte e degli errori - le sue parole -. Da situazioni come queste si può uscire ancora più forti. L'auspicio è che il movimento faccia un salto di qualità nella consapevolezza della necessità di uscire da questo angolo dove emergono contraddizioni e conflitti, soprattutto di carattere personale. Deve prevalere l'interesse superiore".

"Io penso sempre positivo e sono convinto che, di fronte a queste pagine complesse, il movimento sappia esprimere il meglio di sé. Sono convinto che sarà così. Ora aspettiamo le elezioni federali, poi ci siederemo a un tavolo per fare in modo che le cose che devono essere fatte vengano fatte - ha concluso -.. È arrivato il momento di agire e di fare tesoro dell'esperienza".