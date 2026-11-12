Intervenuto a margine dell’inaugurazione di un campetto a Piazzale Selinunte, a Milano, nell’ambito delle iniziative FIGC 'Il calcio torna in piazza', Giovanni Malagò, commissario della Federcalcio, ha professato ottimismo rispetto alle prossime elezioni in cui verrà eletto il numero uno del calcio italiano: "Penso che dovrebbe semplicemente vincere il buonsenso, è una considerazione personale ma credo possa essere condivisa da tutti quelli che amano il calcio - le sue parole -. Ci sono state cose sorprendenti, ma è inutile lamentarsi. Guardo avanti con consapevolezza e con senso di responsabilità. Per le elezioni del 14 dicembre resto fiducioso".