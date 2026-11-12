Intervenuto a margine dell’inaugurazione di un campetto a Piazzale Selinunte, a Milano, nell’ambito delle iniziative FIGC 'Il calcio torna in piazza', Giovanni Malagò, commissario della Federcalcio, ha professato ottimismo rispetto alle prossime elezioni in cui verrà eletto il numero uno del calcio italiano: "Penso che dovrebbe semplicemente vincere il buonsenso, è una considerazione personale ma credo possa essere condivisa da tutti quelli che amano il calcio - le sue parole -. Ci sono state cose sorprendenti, ma è inutile lamentarsi. Guardo avanti con consapevolezza e con senso di responsabilità. Per le elezioni del 14 dicembre resto fiducioso".

Sezione: News / Data: Gio 12 novembre 2026 alle 18:14
Mattia Zangari / Twitter: @mattia_zangari
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Mattia Zangari
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Mattia Zangari
Giornalista pubblicista che, da quando ha cominciato a lavorare per FcInterNews.it, è convinto che chi sa solo di Inter non sa niente di Inter. Per anni voce del calcio giovanile, oggi concentrato sulla prima squadra per ragioni di anzianità.