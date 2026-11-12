Ex giocatore del Milan tra il 2018 e il 2019 e tra il 2021 e il 2023, Tiemoue Bakayoko non avrà lasciato grandi tracce nella squadra rossonera, ma sicuramente da quella esperienza l'ex centrocampista del Monaco ha portato a casa molti ricordi. In particolare, giocare a San Siro è stato speciale per il francese, che probabilmente stasera guarderà la sua Nazionale contro gli azzurri nell'impianto in cui lui è sceso in campo parecchie volte: "È senza dubbio il luogo in cui ho vissuto l'atmosfera migliore della mia carriera - ha detto a Eurosport -. Certo, ci sono altri stadi che mi hanno lasciato il segno... Ma con quel derby (contro l'Inter, ndr) in più, ha davvero l'atmosfera migliore. San Siro è unico".