Uno sguardo ai numeri di questa prima porzione di campionato, in periodo di sosta, è sempre bene darlo. Il rendimento tra le gare casalinghe e quelle in trasferta suscita sempre molto interesse e la formazione di Chivu non ha lasciato neanche le briciole agli avversari nelle gare giocate a San Siro in campionato: un netto sei su sei che non lascia spazio a interpretazioni con 19 gol fatti e 7 subiti. Fuori casa, invece, i punti conquistati sono dieci in cinque gare disputate.