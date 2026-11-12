Secondo RMC Sport, rimane un solo dubbio da sciogliere a Zinedine Zidane, ct della Francia per completare l'undici titolare che scenderà in campo stasera, a San Siro, per sfidare la Nazionale italiana per la quinta giornata del girone A di Nations League. Il ballottaggio è tra Jeremy Jacquet e Ibrahima Konaté: uno dei due affiancherà Dayot Upamecano in una linea a quattro che prevede Malo Gusto a destra e Adrien Truffert a sinistra, preferito ad Andy Diouf. In mezzo al campo due 'italiani': Adrien Rabiot e Lucas Da Cunha, con Rayan Cherki. In attacco, senza l'infortunato Kylian Mbappé, spazio al tridente Olise-Doué-Barcola.