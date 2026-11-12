L'Italia di Roberto Mancini si prepara a sfidare la Francia guidata dal ct Zinedine Zidane in attesa di saperne di più sul destino che attende l'impianto. "San Siro comincia a pensarci: sarà la terzultima? La penultima? Lo stadio più famoso d'Italia è a sei, teorici anni dall'abbattimento e non può sapere per quante volte ospiterà ancora la Nazionale", si legge sulla Gazzetta dello Sport.

"Ha una certezza, in compenso: farà rumore per lei. Il Meazza questa sera sarà esaurito: 70.000 spettatori, testa più, testa meno. Gli unici spazi vuoti si vedranno nel settore ospiti, che ospiterebbe 5.000 persone e invece sarà occupato soltanto da 1.100 francesi. Rispetto alle partite di Milan e Inter, ci sarà giusto qualche seggiolino del primo anello arancio liberato per far spazio alle telecamere della televisione francese, che produrrà la partita in autonomia".