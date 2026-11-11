Djed Spence non giocherà la partita di domani a Wembley tra Inghilterra e Croazia. L'annuncio è stato dato in conferenza stampa dal CT dei Three Lions Thomas Tuchel durante l'odierna conferenza stampa; come lui sarà fuori anche Ezri Konsa. Ma per entrambi lo stop sarà di breve durata, visto che, aggiunge Tuchel, i due giocatori torneranno ad allenarsi a pieno regime entro sabato e, a quanto gli risulta, saranno pronti per la sfida contro la Spagna di domenica. Queste le dichiarazioni complete: "Entrambi saranno assenti domani, non correremo rischi. Ma credo che al momento ambedue saranno a disposizione per la prossima gara contro la Spagna. L'idea è che si alleneranno individualmente venerdì, si alleneranno con la squadra sabato e saranno pronti per la partita di domenica".

Quella di domani, tra l'altro, sarà la 126esima partita con la maglia dell'Inghilterra per Harry Kane, record assoluto per la Nazionale; per l'occasione è prevista una presentazione speciale prima della partita per celebrare questo traguardo storico, celebrata da colui che cederà il testimone all'attaccante del Bayern Monaco, vale a dire lo storico portiere, tra le altre, del Nottingham Forest e del Derby County Peter Shilton. Verrà celebrata anche la conquista del Pallone d'Oro avvenuta qualche giorno fa.