Zlatan Ibrahimovic, Senior Advisor di RedBird per AC Milan, ha curato la prefazione del libro scritto da Mauro Suma ‘Il Milan nel mondo’, edito da Giunti, spiegando perché il club rossonero è diverso da tutti quelli in cui ha giocato in carriera: "Il Milan è la squadra più importante della mia vita - le parole di Ibra riportate da MilanNews.it -. Ed è anche l'unica che mi ha convinto a tornare. Nella mia carriera ho indossato maglie leggendarie, ho giocato in città meravigliose e vinto ovunque. Ma il Milan è stato qualcosa di diverso. È stato l'unico club capace di richiamarmi davvero, l'unico per cui abbia sentito il bisogno di ricominciare. Convincere Zlatan a tornare non è facile. Non lo è per nessuno. Eppure, con il Milan è successo più di una volta. Questo significa che tra me e questi colori si è creato un legame che va oltre il calcio, oltre i trofei, oltre perfino il tempo”.