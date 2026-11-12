Il premio EA SPORTS FC Player Of The Month di ottobre per la Serie A va a Giacomo Calò, centrocampista del Frosinone, che ritirerà il riconoscimento prima della sfida contro il Parma, in programma sabato 28 novembre, alle ore 15, allo stadio 'Benito Stirpe'.
I voti dei tifosi online, combinati con i dati statistici individuali, hanno decretato come vincitore il classe 1997, capace di battere giocatori del calibro di Douvikas (Como), Isaksen (Lazio), Krstovic (Atalanta), McTominay (Napoli), Thuram (Inter).
La sestina era stata selezionata tenendo conto delle analisi evolute di Kama Sport, realizzate a partire dai dati tracking registrati con il sistema Hawk-Eye. Il sistema di rating considera non soltanto i dati statistici e gli eventi tecnici, ma anche i dati posizionali. Ciò permette di analizzare aspetti cruciali come il movimento senza palla e dunque i movimenti ottimali, le scelte di gioco, il contributo all’efficienza tecnica e fisica della squadra, che permettono una valutazione oggettiva e qualitativa della prestazione. Per il calcolo finale sono state considerate le giornate dalla 6ª alla 9ª della Serie A Enilive 2026/2027.
“Giacomo Calò è una delle storie più belle e sorprendenti di questo avvio di stagione. Al suo debutto in Serie A ha saputo imporsi con personalità e qualità, dimostrando che il talento, quando incontra determinazione e lavoro quotidiano, può emergere e affermarsi a qualsiasi età – ha dichiarato l’Amministratore Delegato della Lega Calcio Serie A Luigi De Siervo –. I numeri raccontano solo una parte del suo impatto: tre gol in quattro partite a ottobre, cinque reti e un assist complessivi in campionato. Ma ciò che colpisce davvero è la capacità di interpretare il ruolo di centrocampista moderno, unendo visione di gioco, intensità e una pericolosità costante dalla distanza. L’incontro con Mister Alvini a Frosinone ha segnato la svolta di una carriera costruita con pazienza, sacrificio e fiducia nei propri mezzi. La sua parabola ci ricorda che nel calcio non esistono traguardi preclusi, ma occasioni da saper cogliere. La storia di Calò dimostra che il talento cresce dove c’è sacrificio: la Serie A premia chi non smette di crederci".
Mattia Zangari / Twitter: @mattia_zangari
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