Si intitola 'Double Due volte campioni', il libro ufficiale edito da Rizzoli e firmato da FC Internazionale Milano, che ripercorre la stagione 2025-26 della squadra di Cristian Chivu che si è conclusa con la vittoria del double, scudetto e Coppa Italia.

"Un racconto celebrativo, che accompagna il lettore nel vivo dei mesi decisivi di una cavalcata straordinaria attraverso fotografie iconiche, ritratti esclusivi dei protagonisti e momenti indimenticabili del percorso nerazzurro della stagione passata - si legge su Inter.it -. Un prodotto speciale, che al suo interno contiene anche contributi del Presidente e CEO nerazzurro Giuseppe Marotta, del Vice President Javier Zanetti, del tecnico Cristian Chivu e del capitano Lautaro Martinez: il punto di vista dei protagonisti, che hanno raccontato in prima persona le emozioni della storica stagione del Double. Un libro per i tifosi, per i collezionisti, per chi ha seguito ogni partita e per chi vuole conservare, in un oggetto ufficiale, l’emozione di un’annata indimenticabile: Double. Due volte campioni sarà disponibile da martedì 24 novembre in libreria e negli store digitali, ma è già pre ordinabile online sullo store ufficiale nerazzurro".