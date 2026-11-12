Roberto Mancini ha sciolto le riserve e ha comunicato i 23 giocatori convocati per la partita tra Italia e Francia, Nations League, in programma stasera alle 20.45 al Meazza. 

Portieri

Donnarumma, Carnesecchi, Vicario.

Difensori

Kayode, Scalvini, Calafiori, Bastoni, Dimarco, Palestra, Ghilardi.

Centrocampisti

Ricci, Tonali, Fagioli, Doumbia, Frattesi, Romano, Barella, Vergara.

Attaccanti

S.Esposito, P.Esposito, Scamacca, Cambiaghi, Koleosho.

Esclusi

Restano pertanto fuori: Honest Ahanor, Federico Gatti, Matteo Palma, Riccardo Cassano, Niccolò Pisilli, Simone Lontani, Alphadjo Cisse e Mattia Liberali.

Sezione: News / Data: Gio 12 novembre 2026 alle 11:50
Fabio Costantino / Twitter: @F79rc
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Fabio Costantino
Fabio Costantino è giornalista pubblicista dal 2009, direttore responsabile e co-fondatore di FcInterNews.it da dicembre 2008, ha collaborato con numerose testate sportive in passato e oggi si occupa della gestione della redazione e di tutto ciò che la riguarda.