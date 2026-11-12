Djed Spence rimarrà fuori dal primo dei due impegni di Nations League, quello che opporrà l'Inghilterra alla Croazia, ma dovrebbe tornare a disposizione contro la Spagna. Il messaggio lanciato da Tuchel, che risparmierà l'interista dopo averlo riportato tra i convocati, tranquillizza in qualche modo anche l'Inter.

Nel frattempo in casa nerazzurra si è visto il giocatore per il quale è stato fatto un investimento importante. Spence, secondo le prospettive, "si alternerà a Diouf in base ai momenti delle partite e agli avversari, ma il biglietto da visita con cui si è presentato sa di candidatura forte per diventare nel lungo periodo il padrone della corsia destra dei Campioni d’Italia. L’allenatore nerazzurro potrà anche stupire all’occorrenza, schierandoli entrambi, in virtù non solo della duttilità di Spence, già impiegato a sinistra in nazionale, ma anche di quella che sta provando a garantire Diouf, schierato a sinistra anche lui dal suo commissario tecnico".