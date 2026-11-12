La Turchia perde in casa contro il Belgio: finisce 1-2 per gli ospiti. Dopo il vantaggio iniziale firmato da Arda Guler, arriva la rimonta dei Diavoli Rossi firmata da De Bruyne e De Ketelaere. Panchina inizialmente per Calhanoglu, che è entrato al 58' al posto di Kokcu. Nell'assalto finale dei turchi, il centrocampista dell'Inter è andato vicino al pari con un diagonale intercettato da Lammens.

Sezione: Focus / Data: Gio 12 novembre 2026 alle 20:08
Niccolò Anfosso
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Niccolò Anfosso
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Niccolò Anfosso
Giornalista pubblicista nato nel 2000. Laureato con il massimo dei voti in Scienze della comunicazione. Cresciuto a pane, sport e libri. Alla continua ricerca della perfezione