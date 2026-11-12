Challenge Pio Esposito-Alphadio Cisse, andata in onda su DAZN con protagonista un altro bomber del nostro calcio, Alessandro Matri. Che, in base alle risposte, ha pochi dubbi su chi tra i giovani talenti di Inter e Milan abbia maggiori possibilità di fare la differenza.

Chi avrà segnato più gol in Nazionale a fine carriera?

"Pio".

Chi è più importante per la propria squadra di club?

"Pio, perché l'assenza di Lautaro non era facile da colmare e lui sta dando ulteriori risposte, nonostante anche Cisse stia facendo molto bene".

Chi può diventare il capitano della propria squadra di club?

"Credo Pio, quasi sicuramente".

Chi dei due può raggiungere i 15 gol totali?

"Devo dire che sui gol Cisse mi sta stupendo, anzi è la sua caratteristica migliore. Però dico Pio".

Da chi ti aspettavi una crescita così rapida?

"Da Pio, perché c'erano più attenzioni su di lui. Da Cisse mi aspettavo una crescita più lenta, ha bruciato le tappe".