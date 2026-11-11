Il 22 novembre l'Atalanta tornerà in campo dopo la sosta per affrontare l'Inter e lo farà con tre recuperi, quelli di Raspadori, Bellanova e Kristensen. Ma lo farà soprattutto con l'intenzione di interrompere una striscia negativa paurosa, visto che tra le mura amiche non supera i nerazzurri di Milano da ben 8 anni. L'ultima volta fu esattamente 8 anni fa, l'11 novembre 2018, quando la Dea guidata da Gian Piero Gasperini fece letteralmente ballare la rumba all'Inter di Luciano Spalletti, rifilandole un sonoro 4-1 grazie alle reti di Hateboer, Mancini, Djimsiti e Gomez (inutile il rigore di Icardi).

Striscia

Da allora appena 2 pareggi e ben 5 sconfitte, di cui 4 consecutive: 0-2 nell'agosto 2020, 1-1 nel novembre 2020, 0-0 nel gennaio 2022, 2-3 nel novembre 2022, 1-2 nel novembre 2023, 0-2 nel marzo 2025 e 0-1 nel dicembre 2025. Grande protagonista a Bergamo, il solito Lautaro Martinez che in questa striscia ha messo la sua firma ben 4 volte, sempre in gare diverse.