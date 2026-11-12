Francesco Pio Esposito entra nella storia della Nazionale: grazie al gol che ha portato Italia-Francia sull'1-1, il nerazzurro è diventato il primo giocatore a realizzare almeno 8 reti nelle prime 14 presenze in azzurro dai tempi di Christian Vieri, che aveva raggiunto lo stesso traguardo tra il 1997 e il 1998. Ma con il secondo gol, realizzato su calcio di rigore sempre contro i Galletti, il record migliora: nove gol, eguagliato il record che fu di Francesco Totti.