Ionut Radu si confessa alla Gazzetta dello Sport in una lunga intervista. Diventato oggi titolare del Celta Vigo, nella sua confessione alla rosea parte da quel Real Madrid-Celta Vigo 0-2 di qualche mese fa in cui è stato grande protagonista. "Era il dicembre 2025. Appena un anno prima ero fuori rosa all'Inter, dimenticato dal mondo. Al rientro negli spogliatoi, ho ripercorso tutto quello che ho passato negli ultimi anni, dal 2022 al passaggio al Celta. Ho sofferto, ma sono cresciuto. Me lo avevano detto: la Liga è il campionato perfetto per me. Qui il portiere deve lasciarsi coinvolgere nel gioco, a me piace e mi diverto".

Una carriera che all'Inter è stata caratterizzata da tanti prestiti. "Avevo bisogno di giocare ed ero pronto a tutto pur di trovare continuità. Di sicuro non mi ha fatto bene". Poi il ritorno all'ovile e l'errore di Bologna. "Sognavo di diventare l'erede di Handanovic, lavoravo per quello. Non ci sono riuscito, però non è la fine del mondo. Mi spiace solo che, se ripenso a quel periodo, mi immagino come un bambino. Mi impegnavo tanto, ma c'era superficialità sui piccoli dettagli. E alla fine è arrivato quell'errore. Pesante, eppure formativo. Mi ha cambiato totalmente. So di aver deluso migliaia di persone, ma io sono cresciuto grazie a quell'esperienza. Francesco Civetta, l'osservatore che mi ha scoperto quando ero bambino, mi ha aiutato a rialzarmi".

Determinante l'esperienza a Venezia. "Un infortunio del mio amico Filip Stankovic li ha costretti a intervenire sul mercato. Mi hanno dato una chance quando nessuno credeva in me. E si è rivelata decisiva". Oggi all'Inter c'è Josep Martinez. "Seguo ancora l'Inter da vicino, so cosa significa difendere quella porta e quanta pressione si avverta. La società ha scelto Pepo? Allora bisogna avere pazienza, comprendere i suoi errori e, soprattutto, ricordare anche tutte le volte in cui ha fatto parate importanti. Credetemi, è un portiere di altissimo livello e lo dimostrerà. Provedel? Capisco Cristian: il calcio si sta evolvendo, non basta avere undici calciatori forti ed è giusto fare delle rotazioni. Storicamente, però, il portiere è uno solo e difficilmente giocano le sue riserve: per trovare continuità, bisogna scendere in campo".

Radu rivela anche di avere spesso contatti con Chivu. "Ci sentiamo spesso, anche se non ho avuto la fortuna di incrociarlo in prima squadra. Quando l'ho visto per la prima volta a Interello, mi sono presentato e abbiamo trascorso del tempo insieme: per chi è nato in Romania, Cristian è un idolo assoluto. Ha grinta da vendere ed è una persona d'oro che fa bene al gruppo. Con lui l'Inter è in buone mani".