Sky Sport parla di 'pericolo scampato' riferendosi all'allarme rientrato in fretta per il problema fisico accusato nelle scorse ore da Marcus Thuram, costretto a lasciare il ritiro della nazionale francese per quello che poi si rivelato essere un semplice affaticamento muscolare. Le prime impressioni, dunque, sono state confermate dopo gli esami svolti in patria, tanto che oggi l'attaccante è arrivato al centro sportivo nerazzurro di Appiano Gentile per cominciare le classiche terapie.

Nei prossimi giorni, riferiscono i colleghi, lavorerà a parte fino a quando non sarà a posto. Cristian Chivu spera di riabbracciarlo in gruppo prima di Atalanta-Inter, la prima gara dopo la sosta, in programma il prossimo 22 novembre. Lo stesso obiettivo di Lautaro Martinez, che sta scaldando i motori proprio per mettersi a disposizione della squadra in tempo per la trasferta di Bergamo. 

Sezione: Focus / Data: Mer 11 novembre 2026 alle 22:18
Mattia Zangari / Twitter: @mattia_zangari
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Mattia Zangari
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Mattia Zangari
Giornalista pubblicista che, da quando ha cominciato a lavorare per FcInterNews.it, è convinto che chi sa solo di Inter non sa niente di Inter. Per anni voce del calcio giovanile, oggi concentrato sulla prima squadra per ragioni di anzianità.