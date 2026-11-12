Il futuro di Carlos Augusto sarà ancora a tinte nerazzurre. La trattativa tra l’Inter e l’esterno brasiliano per il rinnovo del contratto sarebbe ormai alle battute finali, con le parti entrate nella fase conclusiva dell’accordo.

Ultimi dettagli

Secondo quanto riportato da Sky Sport, si sta lavorando sugli ultimi dettagli prima della fumata bianca. La nuova scadenza del contratto sarà fissata al 2031, a conferma della volontà del club di puntare ancora sul giocatore. Filtra ottimismo da entrambe le parti e c’è fiducia per la chiusura dell’operazione. Le prossime novità potrebbero arrivare già nei prossimi giorni, quando la trattativa potrebbe finalmente essere definita.