Zinedine Zidane, ct della Francia, confermerà l'esperimento tattico già provato con Andy Diouf durante la scorsa finestra internazionale, continuando a schierarlo sulla fascia sinistra, quella opposta rispetto a dove viene impiegato da Cristian Chivu con l'Inter. Lo ha spiegato lo stesso Zizou, rispondendo a precisa domanda in conferenza stampa, alla vigilia della sfida di Nations League di San Siro che metterà di fronte i Bleus alla Nazionale italiana: "Sappiamo che all'Inter gioca in un'altra posizione, ma per noi può giocare ala sinistra. Penso possa farlo, l'ho convocato per questo motivo", le sue parole.

A proposito dell'altro nerazzurro convocato, Marcus Thuram, che poi ha dovuto dare forfait per infortunio, Zidane ha aggiunto: "Lui e Tchouameni non sono rimasti con noi perché non avrebbero potuto giocare né domani né domenica. In casi del genere, è giusto lasciarli andare a casa. Ho apprezzato la loro scelta di venire, nonostante fossero acciaccati. Ci hanno provato ed è stato bello vedere la loro voglia di giocare con la Francia".