L’allargamento a 72 squadre della Coppa Italia, nuovo format che la Lega Serie A vorrebbe proporre a partire dalla prossima stagione, consentirebbe di ampliare sensibilmente la partecipazione alla competizione, offrendo maggiore spazio ai club di Serie C. Una soluzione che, conferma Calcio e Finanza, permetterebbe alla coppa nazionale di coinvolgere un numero più elevato di realtà calcistiche, aumentando anche le occasioni di confronto tra società appartenenti a categorie differenti. Ma come cambierebbe la formula? Si andrebbe su più turni a eliminazione diretta in gara unica, senza più il doppio confronto previsto attualmente per le semifinali. Un cambiamento che inciderebbe anche sul percorso delle principali formazioni di Serie A. Le prime otto classificate del massimo campionato, infatti, entrerebbero in gioco con un turno di anticipo, passando dagli ottavi ai sedicesimi di finale; partita in più compensata dalla cancellazione della semifinale di ritorno.

Restano invece da definire nel dettaglio la struttura del tabellone e la distribuzione delle squadre nei diversi turni. Un aspetto tutt’altro che secondario, considerando il numero complessivo delle partecipanti e l’ingresso delle otto migliori formazioni di Serie A soltanto ai sedicesimi di finale. Con 72 squadre iscritte, infatti, la competizione non potrebbe essere organizzata fin dall’inizio attraverso un tabellone tradizionale a eliminazione diretta con un numero identico di incontri per tutte le partecipanti. Per arrivare ai sedicesimi, quando alle otto big si aggiungerebbero 24 formazioni provenienti dai turni precedenti, sarebbe necessario prevedere una distribuzione differenziata degli ingressi. Non è quindi ancora possibile ricostruire un calendario preciso dei turni preliminari, né stabilire in quale fase della competizione entreranno tutte le società di Serie B e Serie C. La definizione di questi aspetti sarà demandata alla successiva elaborazione del regolamento, una volta individuata la formula definitiva.