Per Aleksandar Stankovic fa fede il comunicato della Serbia. Il centrocampista nerazzurro non si sottoporrà, dunque, a nuovi accertamenti medici, tanto che già oggi ha svolto le relative terapie ad Appiano Gentile, dopo aver subito nell’allenamento di lunedì scorso una lesione al muscolo adduttore della coscia destra. Con i tempi di recupero per il giocatore che si stimano in circa un mesetto – stessa tempistica di Bonny -, con Stankovic che potrebbe davvero quindi tornare a disposizione di Chivu – con la staff nerazzurro che come sempre non rischierà nulla – intorno alla partita di campionato col Lecce.

Sezione: Esclusive / Data: Mer 11 novembre 2026 alle 23:01
Simone Togna / Twitter: @SimoneTogna
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