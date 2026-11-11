Nel corso del Social Football Summit, l'ex calciatore brasiliano Hernanes ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Sport Mediaset in merito alle possibili rivali dell'Inter nella lotta allo Scudetto: "Secondo me i nerazzurri sono favoriti perché sono i più forti. Contro il Como hanno alzato i giri del motore e, come in altre occasioni, hanno aspettato che arrivasse una partita sbagliata per dire <<Adesso vi facciamo vedere chi siamo perché forse ve lo siete dimenticati>>. Ho proprio sentito il loro rumore perché sono andati fortissimo e hanno massacrato i lariani. Una loro possibile rivale? Direi la Roma e Milan, ma se devo dirne solo una allora dico i giallorossi perché già l'anno scorso hanno fatto bene. Malen o Lautaro Martinez? Scelgo l'argentino perché sono anni che dà certezze quindi scelgo lui. Quando è probabile che la Lazio rimanga lì in alto? Direi un 10-15%, perché la squadra non subisci infortuni e rimane in salute ha una squadra valida che non è lì per caso. In quel caso, una possibilità c'è".