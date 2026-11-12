L'Argentina si prepara ad affrontare l'Uruguay con un interrogativo inedito per Lionel Scaloni: scegliere il nuovo capitano in assenza di Lionel Messi e di diversi elementi della gerarchia. Cristian Cuti Romero e Lautaro Martínez, entrambi inseriti nel gruppo dei leader dell'Albiceleste, non sono stati convocati a causa dei rispettivi problemi fisici. Tra i candidati c'è Emiliano Dibu Martínez, presente nella lista nonostante sia ancora alle prese con il recupero dalla frattura alla mandibola. Il portiere si allena con una maschera protettiva e la sua eventuale presenza da titolare resta da valutare. Secondo quanto riportato da Olé, il medico della nazionale Daniel Martínez ha comunque rassicurato sulle sue condizioni: il giocatore non avverte dolore e ha già partecipato agli allenamenti con il pallone.

Le alternative e la gerarchia di Scaloni

Se Dibu dovesse partire titolare, potrebbe essere proprio lui a indossare la fascia. In caso contrario, Scaloni dovrà individuare un altro riferimento tra i giocatori a disposizione. Le alternative principali sono Nicolás Tagliafico, Lisandro Martínez, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister e Julián Álvarez. Tagliafico può vantare un'esperienza da capitano all'Independiente, con cui ha conquistato la Copa Sudamericana nel 2017, mentre Enzo Fernández ha ricoperto il ruolo di vicecapitano al Chelsea. L'Argentina affronterà l'Uruguay venerdì 13 novembre alla Bombonera, prima di sfidare il Costa Rica martedì 17 allo stadio Mario Alberto Kempes di Córdoba.