Dopo la rifinitura andata in scena stamattina in una piovosa Appiano Gentile, nel centro sportivo dell'Inter, Roberto Mancini, ct della Nazionale italiana, ha scelto la squadra titolare che stasera, a San Siro, scenderà in campo per sfidare la Francia di Zinedine Zidane in Nations League. Nell'11 che partirà dal via ci sono tre nerazzurri: in attacco sarà Francesco Pio Esposito a guidare il tridente completato dal fratello Sebastiano e da Nicolò Cambiaghi. mentre a centrocampo Nicolò Barella si sistemerà sul lato sinistro di Sandro Tonali, con Davide Frattesi dall'altra parte. In difesa, davanti a Gigio Donnarumma, si schiererà la difesa a quattro con Kayode, Scalvini, Bastoni, e Calafiori, quest'ultimo preferito a Federico Dimarco.

PROBABILE ITALIA: Donnarumma; Kayode, Scalvini, Bastoni, Calafiori; Frattesi, Tonali, Barella; S. Esposito, Pio Esposito, Cambiaghi