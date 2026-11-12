Mentre tanti compagni sono impegnati con le nazionali, Lautaro Martinez scalpita alla Pinetina per tornare il prima possibile al top della condizione e farsi trovare tirato a lucido già per Atalanta-Inter del 22 novembre, alla ripresa dopo la sosta.

Il capitano è mancato tantissimo, al di là dei risultati: un leader vero, oltreché un giocatore fortissimo.

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Sezione: In Primo Piano / Data: Gio 12 novembre 2026 alle 12:00
Autore: Alessandro Cavasinni / Twitter: @Alex_Cavasinni
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