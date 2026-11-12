Buona la prima per la Nazionale italiana Under 19, nel Round 2 di qualificazione all’Europeo di categoria. Ieri, ad Ancona, la squadra di Massimiliano Favo è riuscita a imporsi sui pari età della Romania con un 2-0 che la avvicina alla terza e decisiva fase in programma a marzo, a cui accederanno le prime tre classificate nei gironi della Lega A.

A decidere la sfida dello Stadio del Conero è stato un difensore, lo juventino Benit Borasio, schierato esterno e autore di entrambi i gol nella ripresa, sugli sviluppi di calcio piazzato, il secondo grazie a un assist Mattia Marello. L'interista è rimasto in campo per tutta la partita al pari del compagno di squadra Leonardo Bovio.

TABELLINO:

ITALIA-ROMANIA 2-0

ITALIA (4-3-1-2): Anelli; Borasio, Natali, Bovio, Marello; Steffanoni, Prisco (dal 13' st Wiafe), Ballanti (dal 45' st Damiano); Maccaroni (dal 45' st Liberal); Arena (dal 26' st Elimoghale), Lontani (dal 26' st Fogliaro). A disp.: Maran, Marini, De Paoli. All. Favo



ROMANIA (4-4-2): Mocan; Gheorghe, Badarau, Cojocaru, Moisa; Bota (dal 20' st Pellegrini), Coman (dal 20' st Batzula), Draghici (dal 20' st Orban), Precupanu (dal 32' st Luncasu); Creta (dal 1' st Taroi), Roates. A disp.: Farcas, Ungureanu, Burlacu, Burlacu-Luca. All. Ion.



