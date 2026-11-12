Italia e Francia tornano a sfidarsi a San Siro, dopo l’1-1 dello Stade de France nel turno precedente, nell’ambito del quinto turno del gruppo 1 della Lega A di Nations League. In palio, il primo posto del girone, non ancora la qualificazione dopo il risultato di Turchia-Belgio. Fischio d’inizio alle 20.45, affidato a Vincic, di seguito le formazioni ufficiali. Nessuna sorpresa per Roberto Mancini: a centrocampo c’è Barella con Frattesi e Tonali, in attacco i fratelli Esposito, Pio e Sebastiano, con il supporto di Cambiaghi. Preferito Calafiori a Dimarco come terzino sinistro nella difesa a quattro. In panchina anche il nerazzurro Diouf nella Francia.

Le formazioni ufficiali di Italia-Francia

ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Kayode, Scalvini, Bastoni, Calafiori; Frattesi, Tonali, Barella; S. Esposito, P. Esposito, Cambiaghi. Allenatore: Roberto Mancini. A disposizione: Carnesecchi, Vicario, Ricci, Fagioli, Dimarco, Palestra, Doumbia, Romano, Scamacca, Vergara, Ghilardi, Koleosho.

FRANCIA (4-3-3): Maignan; Gusto, Upamecano, Jacquet, Truffert; Cherki, Da Cunha, Rabiot; Olise, Doué, Barcola. Allenatore: Zinédine Zidane. A disposizione: Restes, Risser, Kumbedi, Camavinga, Mayulu, Kroupi, Diouf, Konaté, Yoro, Zaïre-Emery, Pagis.