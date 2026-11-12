Non era Alessandro Bastoni, ma Davide Frattesi il giocatore dell’Italia ammonito nel secondo tempo della partita vinta 3-1 con la Francia. La precisazione è arrivata dalla FIGC, dopo l’errata segnalazione da parte della UEFA in corso di gara, ragion per cui il difensore dell’Inter - che oggi era diffidato - potrà prendere parte alla trasferta di domenica sera in Belgio. La notizia si era diffusa dopo un errore nella grafica della partita trasmessa in tv e sarebbe stata particolarmente gradita all'Inter, che avrebbe ritrovato in anticipo il difensore. Bastoni è infatti diffidato e un giallo avrebbe fatto scattare la squalifica.