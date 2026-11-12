Parte titolare Petar Sucic nello schieramento croato in Inghilterra-Croazia. Si gioca a Wembley alle 20:45: tra i pali c'è Livakovic; in difesa il terzino destro è Smolcic, con Vuskovic e Stanisic coppia centrale e Gvardiol a sinistra. In mediana pronti Kovacic e Misic. Sulla trequarti ci sono tre giocatori della Serie A: Sucic, Vlasic e Baturina alle spalle di Matanovic.