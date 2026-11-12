C'è anche tanta Inter tra i protagonisti della quindicesima edizione del Gran Galà del Calcio - Rever, in programma lunedì 16 novembre ad Arezzo. Durante la conferenza stampa di presentazione dell'evento, ospitata dall'Auditorium AIA dello Stadio Città di Arezzo, sono stati annunciati i riconoscimenti assegnati per la stagione 2025/2026. Tra i premiati spicca Cristian Chivu, nominato miglior allenatore, mentre Federico Dimarco figura tra i calciatori insigniti degli Oscar del calcio italiano. Un riconoscimento anche per Francesco Pio Esposito, scelto come miglior esordiente.

Gran Galà del Calcio, premi anche a Fabregas e Nico Paz. Il Como è il miglior club

Grande protagonista della cerimonia sarà anche il Como, premiato come miglior club della stagione 2025/2026, con un riconoscimento al presidente Mirwan Suwarso. A Cesc Fabregas andrà il premio di miglior giovane allenatore, mentre Nico Paz figura tra i calciatori premiati della Serie A, insieme a Mile Svilar, Donyell Malen e Kenan Yildiz. Riconoscimento anche per Scott McTominay, autore del miglior gol, e per Marco Palestra, indicato come rivelazione della stagione. Tra i dirigenti premiati figurano Tony D'Amico e Carlalberto Ludi, mentre il Cagliari riceverà un riconoscimento per aver utilizzato il maggior numero di calciatori italiani.

Gran Galà del Calcio, la Top 11 di Serie A e gli altri riconoscimenti

Annunciata anche la Top 11 della Serie A 2025/2026, composta da Butez, Palestra, Valle, Mancini, Ramon, Orsolini, Zaccagni, Modric, Koné, Martinez e Malen. Il riconoscimento come allenatore della formazione ideale è stato assegnato a Gian Piero Gasperini. La manifestazione premierà inoltre i protagonisti della Serie B e delle altre categorie del calcio italiano, comprese Serie A Femminile, Serie C e Serie D, oltre ad assegnare riconoscimenti speciali, alla carriera e al mondo dell'informazione sportiva. L'evento, ideato dal giornalista Donato Alfani, celebrerà la sua quindicesima edizione con un'iniziativa che affianca sport e solidarietà. Partner benefico ufficiale sarà infatti la UILDM, Unione Italiana Lotta alla Distrofia Muscolare, presente con uno spazio dedicato alle donazioni.