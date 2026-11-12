Pio Esposito ha fatto un lavoro importante non solamente nell'economia offensiva della squadra, ma anche nelle coperture. E' diventata celebre la trattenuta fatta nei confronti di Nico Paz per fermare la ripartenza dei lariani. Opta evidenzia un dato molto interessante sull'aspetto realizzativo: Pio Esposito è il primo giocatore italiano nato dal 2005 in poi a raggiungere quota 10 reti in A - in generale prima di lui ci sono riusciti solo Assane Diao (12) e Yildiz (19). E questa sera in nazionale può dare l'ennesima dimostrazione di affidabilità da quando Mancini l'ha chiamato in causa nelle scorse partite. Non sarà affatto facile contro la difesa della Francia, ma anche le parole di Upamecano di ieri sera lasciano intendere che non sarà semplice nemmeno per la retroguardia transalpina marcare Pio.