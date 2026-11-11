La Lazio di Gennaro Gattuso è la sorpresa di questo inizio di campionato. Quando sono già trascorse undici giornate di A, ecco che la formazione biancoceleste guida la classifica con 29 punti e ha subito solamente 9 reti dall'inizio del torneo. L'Inter di reti ne ha segnate 28, subendone però 13. Se diamo uno sguardo anche alla terza in classifica, vale a dire la Roma, notiamo che i giallorossi hanno il miglior attacco a quota 31 gol all'attivo, con dieci reti incassate.