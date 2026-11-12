"Diecimila bambini di 31 Paesi nel mondo ringraziano l’Inter, che per 30 anni li ha accompagnati nella splendida avventura di Inter Campus. Da oggi continueranno a condividere la loro felicità attraverso la nuova Fondazione 'We Are The Campus', che potrà contare, oltre che sul nostro sostegno, anche sulla generosità e sulla partecipazione di chi vorrà prendere parte ai loro momenti di gioia. Ci dispiace non poter più giocare in nome dell’Inter, che resterà per sempre nei nostri cuori, così come sulle nostre maglie". La lettera firmata da Carlotta e Massimo Moratti sembra segnare una sorta di addio tra il club nerazzurro e il progetto benefico. Una separazione che, precisa il Corriere della Sera, non interromperà la collaborazione. "Il rapporto prosegue – precisa l’Inter – tanto è vero che il nostro nome sarà ancora presente".

Cosa cambia

Nato da un'idea di Massimo Moratti, Inter Campus non farà più parte direttamente della struttura societaria nerazzurra, che svilupperà parallelamente un proprio progetto, ma proseguirà la propria attività in forma autonoma, attraverso una nuova ragione sociale. "Il progetto resta intatto, ma cambia la governance e vivrà parallelamente all’Inter – spiega Carlotta Moratti –. Non sarà più il club a gestirlo, per sua decisione, ma un nuovo board composto dalla nostra famiglia, da Marco Tronchetti Provera e da suo figlio Giovanni. L’obiettivo è preservare questa realtà straordinaria, che funziona da così tanto tempo e in così tanti Paesi, continuando a farla crescere".