Il procuratore Alessandro Canovi è intervenuto ai microfoni di TWM Radio commentando le ultime news di mercato: "Milan e Roma su Endrick? Mourinho non vuole farlo partire perché sta trovando una quadra con l'assenza di Vinicius. E vedo che usa spesso Endrick, che spacca le partite quando entra. Se andasse via, per il livello del campionato italiano, sarebbe un ottimo giocatore. La Roma ha Castro, Malen, dove lo metti? Per me è una punta. Sarebbe protagonista in tutte le italiane, Inter esclusa. Il giocatore spinge per giocare, ma Mourinho da questo punto di vista non ci sente sul fatto di darlo via".