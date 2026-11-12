La trattativa per il rinnovo di Carlos Augusto è ormai al fotofinish, le parti stanno ultimando gli ultimi dettagli prima dell'annuncio ufficiale. I dettagli e le considerazioni su questo accordo.

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Sezione: In Primo Piano / Data: Gio 12 novembre 2026 alle 16:48
Raffaele Caruso / Twitter: @raffaelecaru
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Raffaele Caruso
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Raffaele Caruso
Giornalista pubblicista e social media. L'Inter è la mia passione, ma anche il mio lavoro. Scrivo e mi occupo dei social, dal lunedì al venerdì su YouTube e nel Salotto di FcInterNews.