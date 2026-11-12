Stasera al Meazza andrà in scena Italia-Francia, in uno stadio a cui lo stesso Zinedine Zidane ieri in conferenza ha reso omaggio e che, progetti alla mano, verrà abbattuto tra qualche anno. Eurosport ha chiesto a Stephan Dalmat che ricordi ha dell'impianto milanese, in cui ha difeso i colori dell'Inter tra il 2000 e il 2003: "È come il Camp Nou, come l'Old Trafford, è leggendario. Qualsiasi giocatore al mondo che abbia mai giocato per l'Inter o il Milan, o che abbia affrontato queste squadre nelle competizioni europee, non può che avere un'opinione molto positiva di quest'atmosfera, di questo ambiente. Anche solo intorno allo stadio è impressionante. C'è sempre questa particolarità di salire verso le tribune, come scendere in un parcheggio sotterraneo, tra curve e tornanti... Ma poi dentro, il rumore e il fervore mi hanno davvero colpito. L'atmosfera è incredibile".
Da brividi
"Penso, ad esempio, a quando tutto lo stadio canta l'inno dell'Inter. Spengono le luci, accendono le luci dei cellulari, con quella canzone... È magnifico. Bisogna vederlo per crederci, ti fa venire la pelle d'oca. Come quando la Curva Nord canta la canzone del giocatore che ha appena segnato, perché ogni giocatore ha la sua canzone. È da brividi. È qualcosa che rimarrà per sempre impresso nella mia memoria. Sono tornato diverse volte da quando mi sono ritirato, e dagli spalti è altrettanto impressionante. Ne ho parlato con Christian Vieri, che ha giocato in grandi club e in molti stadi. Mi ha detto: 'San Siro è il campo più difficile per un giocatore. Può essere un'esperienza positiva e intensa, ma anche molto difficile per un giocatore in difficoltà, che gioca male... Perché quando vieni insultato da 80.000 persone... Sì, può essere ostile'.".
Il lancio dello scooter
"Ricordo ancora la storia della partita contro l'Atalanta, che vincemmo 3-0. Ma i tifosi dell'Inter erano riusciti a portare uno scooter (rubato a un tifoso dell'Atalanta, ndr) sugli spalti sottostanti e a lanciarlo sulla terrazza... La situazione avrebbe potuto degenerare. Il mio ricordo più bello con l'Inter a San Siro? Onestamente, ogni partita! Era sempre un piacere giocare in uno stadio del genere. Potevi intrattenere il pubblico, sentire gli olé: non c'è niente di meglio".
Fabio Costantino / Twitter: @F79rc
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