Google ha appena introdotto anche in Italia uno strumento che permette ai lettori di prendere il controllo della propria informazione e scegliere le proprie fonti preferite, evitando così che nella ricerca compaiano fonti poco interessanti o poco attendibili. Ora è possibile quindi inserire anche FcInterNews tra le proprie fonti preferite: la sezione si chiama appunto "Fonti Preferite" e serve a vedere più spesso i siti che ci interessano. Una maniera utile per non perdersi nel mare magnum di Google e andare subito alle fonti che ci interessano.
COME FUNZIONA
Andando su Google e cercando un argomento, per esempio "Inter News" apparirà la sezione "Notizie principali" che contiene una serie di fonti e di fianco una stellina: cliccando su di essa si apre una pagina che invita a inserire le proprie fonti preferite. Inserendo nella barra di ricerca "FcInterNews" apparirà il nostro sito: basta spuntare la casella e FcInterNews sarà inserita tra le vostre fonti principali.
Ma c'è un modo più rapido per farlo: cliccando direttamente su questo link https://www.google.com/preferences/source?q=fcinternews.it dovrete soltando confermare la selezione e avere FcInterNews tra le vostre fonti preferite. Non c'è limite alla quantità di fonti preferite che si possono aggiungere, in questo modo avrete il controllo di quali fonti leggere con più frequenza, evitando quelle meno gradite. E dare una grossa mano al lavoro che quotidiamente svolge la nostra redazione.
COSA CAMBIA
Inserendoci direttamente nella sezione "Fonti preferite" il nostro sito apparirà nella barra di ricerca direttamente sotto la voce "Dalle tue fonti" avendo la precedenza rispetto ad altre fonti meno attendibili o poco attinenti con la vostra ricerca. Un modo per non perdervi nulla delle ultime notizie di FcInterNews.
AGGIUNGICI SUBITO TRA I PREFERITI: https://www.google.com/preferences/source?q=fcinternews.it
Autore: Redazione FcInterNews.it / Twitter: @Fcinternewsit
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