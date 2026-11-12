Il procuratore <strong>Giocondo Martorelli</strong> è intervenuto ai microfoni di TMW Radio soffermandosi sull'interesse del Milan per Tresoldi, in gol contro l'Inter in Champions League: "L'impatto che ha avuto Malen a Roma lo scorso gennaio fa capire quanto un attaccante bravo possa elevare tutto l'insieme di una squadra. La bravura della società e degli operatori sta nello scouting, è lì che non bisogna sbagliare. Certo, poi a Gennaio giocatori importanti si spostano difficilmente. Tante volte però si può sempre migliorare con le giuste operazioni. Tresoldi comunque si è presentato alla grande ai tifosi italiani, segnando tre gol all'Inter. Ha una potenzialità enorme e se la società è disposta a spendere molti milioni questa operazione può andare in porto. Lui e Endrick, che era stato accostato precedentemente, hanno caratteristiche molto diverse. Ora devi capire su che tipo di profilo puntare".

<strong>Manna ieri ha detto che interverrà a a Gennaio. Quali sono le priorità per gli azzurri sul mercato?</strong>

"Il problema è che il Napoli non ha fatto mercato in Estate, ora dovrà intervenire in numerosi ruoli. Non so quanto potrà cambiare a Gennaio, ma almeno in vista della prossima Estate dovrà ringiovanire molto. È una situazione molto seria e complicata, fra le top della Serie A è quella che dovrà rivoluzionare di più".