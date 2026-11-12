Se c'è un calciatore che si sta facendo le ossa in modo importante in B, questo è senza dubbio Luka Topalovic, centrocampista in prestito alla Carrarese. Per lo sloveno era importante fare un anno di formazione in cadetteria e lo sta facendo con i marmiferi. Finora ha realizzato un gol e un assist al servizio di una formazione che lotterà fino alla fine per non restare invischiata nelle zone pericolose del campionato. E qualche giorno fa aveva anche parlato dell'ambientamento, descrivendolo così: "Da quando sono arrivato, ho trovato un gruppo capace di integrarmi alla perfezione". E dunque l'Inter osserva la sua crescita per il futuro.