L'Italia si prepara ad affrontare la Francia in un San Siro tutto esaurito, con l'entusiasmo ritrovato dopo un periodo complicato. A poche ore dalla sfida di Nations League, Giovanni Malagò, commissario della FIGC, ha parlato delle ambizioni della Nazionale e del lavoro svolto dal commissario tecnico Roberto Mancini. Intervenuto a margine dell'inaugurazione di un nuovo campo da calcetto in piazzale Selinunte, a Milano, Malagò non ha nascosto la propria fiducia nelle possibilità degli azzurri, pur riconoscendo il valore dell'avversario. "Io sono abbastanza un sognatore, quindi cerco sempre di vedere le cose in un modo che a qualcuno sembrano impossibili. Soprattutto dopo quel primo tempo con il Belgio siamo rimasti un po' così, abbastanza perplessi", ha dichiarato. Malagò ha poi sottolineato i progressi mostrati dalla squadra nelle successive prestazioni, invitando comunque alla prudenza: "Devo dire che c'erano tre partite, ma anche la seconda parte del Belgio in casa è stata molto molto buona. Poi bisogna stare con i piedi per terra: la Francia è la Francia".

Malagò elogia Mancini: "Ha riportato energia positiva nell'ambiente"

Al di là del risultato della sfida contro i francesi, Malagò ha voluto evidenziare soprattutto il cambiamento di clima attorno alla Nazionale, attribuendo gran parte del merito a Mancini e ai suoi collaboratori. "Ha detto tutto Mancini, però siamo contenti, se non altro di aver ricreato questa energia positiva. L'ambiente era abbastanza depresso all'inizio, questo è poco ma sicuro", ha spiegato. Un entusiasmo che, secondo il commissario della FIGC, rappresenta già un risultato importante rispetto alle difficoltà attraversate in precedenza. "È indubbiamente merito di Roberto Mancini, di tutto lo staff e il team del Club Italia. Stanno facendo un ottimo lavoro", ha concluso.