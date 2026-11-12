"Sì, questo è il mio momento migliore all'Inter". Così Carlos Augusto, parlando in conferenza stampa, dopo la vittoria dell'Inter sul Como, una delle tante partite di questo inizio di stagione in cui si è distinto tra i migliori in campo. Le prestazioni dell'ex Monza, condite da numeri mai realizzati prima in carriera da quando è arrivato in Europa, non sono passate inosservate al ct del Brasile, Carlo Ancelotti, che lo ha convocato per la sfida amichevole contro il Giappone di sabato. Un test in cui l'interista potrebbe partire da titolare, come terzino sinistro.

Intanto, Carlos Augusto si gode ogni momento con la maglia verdeoro addosso, come si può intuire dall'ultimo post pubblicato su Instagram: "Sempre un onore", il messaggio scritto dal giocatore con tanto di foto della seduta d'allenamento odierna andata in scena a Singapore.