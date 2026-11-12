Non solo i calciatori della prima squadra, l’Inter osserva anche i talenti delle squadre giovanili in giro per il mondo. Occhi, in particolare, su Matteo Lavelli e Mattia Mosconi, entrambi attaccanti già nel giro del gruppo di Cristian Chivu; il primo è anche subentrato coi grandi in questa stagione contro la Fiorentina il 25 ottobre.

L’impegno dei giovani talenti

L’Italia Under 20 è impegnata nell’Elite League: oggi, 12 novembre, alle 17 contro il Portogallo ed entrambi gli interisti fanno parte della lista dei convocati. Di questa lista fa parte anche Matteo Cocchi che gioca nel Padova ma è di proprietà dell’Inter. Gli azzurri si trovano al quinto posto insieme alla Svizzera mentre i lusitani sono terzi con 3 punti, 1 in più dell’Italia. La gara successiva si giocherà lunedì 16 novembre alle 15 contro gli elvetici: entrambi i match sono visibili su Sportitalia, sul canale 60 del digitale terreste. Sarà l’occasione per i tifosi dell’Inter di ammirare già oggi su un palcoscenico ufficiale due giovani che non di rado vengono aggregati alla Prima Squadra. Entrambi, tra l'altro, potrebbero tornare molto utili già nelle prossime settimane a Chivu visti gli infortuni di Bonny e Thuram e la condizione fisica da valutare di Lautaro.

Ivano Cotticelli